Социальным предприятиям дадут льготы

Вводится понятие социального предпринимательства, а также предусматриваются меры господдержки социально ориентированных предприятий, включая финансовую и имущественную.

- Инициатива решает важные социальные вопросы - повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг, - подчеркнул, комментируя журналистам документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый закон, по его словам, позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей.

Согласно документу, социальное предпринимательство - это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. На таких предприятиях предусмотрена квота для работы, например, инвалидов, одиноких или многодетных родителей, предпенсионеров и пенсионеров, в целом людей, нуждающихся в социальном обслуживании.

Доля таких работников на соцпредприятии должна составлять не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. Социальные предприятия, согласно закону, включаются в специальный реестр и могут претендовать на государственную поддержку.

При этом в такую категорию не может входить деятельность по производству или реализации подакцизных товаров (например, алкоголя), а также добычи или реализации полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

Социальное предпринимательство займет прочное место в социально-экономической жизни России, поделилась мнением зампред ГД Ольга Епифанова. Оно позволит если и не полностью решить социальные проблемы, то хотя бы смягчить их, отметила парламентарий.

Инновационный путь развития страны невозможен без участия социальных предпринимателей, считает депутат.