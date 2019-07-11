Средний чек за один поход в магазин вырос на три рубля

За месяц один поход россиян в магазин подорожал на три рубля. В среднем они тратили по 556 рублей.

Такую статистику приводит в своем новом обзоре исследовательский центр "Ромир". Эксперты проанализировали траты россиян в июне. Больше всего чек подрос в Сибири: на 2,6 процента - до 477 рублей. А снизился только на Дальнем Востоке (на 1,7 процента - до 628 рублей) и в центральных регионах (на 1,1 процента - до 607 рублей). Хотя средний чек на Дальнем Востоке все равно остался самым дорогим.

Больше всего средний чек подрос в Сибири. За месяц - на 2,6 процента, до 477 рублей

Больше всего увеличился чек в гипермаркетах - на 2,7 процента, в супермаркетах - на 0,8 процента. В дискаунтерах он снизился на 1,9 процента, в небольших магазинах - на 0,8 процента. Объясняется это тем, что в гипермаркетах люди делают более внушительные покупки.

По мнению главы "Ромира" Андрея Милехина, столь малый рост среднего чека в июне говорит только о том, что россияне продолжают экономить. А декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова отмечает, что такой чек может получиться только после похода в дискаунтеры. "На 500 с небольшим рублей можно приобрести стандартный набор продуктов из крупы, макарон, мясных полуфабрикатов, недорогих овощей, фруктов, хлеба и молока. Если человек придерживается принципов здорового питания, то в эту сумму он вряд ли уложится", - считает эксперт. А увеличение трат, по мнению Комиссаровой, в июле связано в основном с сезонными заготовками на зиму и выездами на пикники.