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11.07.2019 15:32
Рубрика: Культура

Стало известно, кто сыграет Остапа Бендера в фильме Александра Цекало

Текст: Сусанна Альперина
То, что компания Александра Цекало "Среда" снимает новый фильм "Бендер", было известно - информация проходила в СМИ. На страничке компании "ВКонтакте" примерно полтора года назад появилось фото "тарелки" с именами создателей и информация о проекте. Сегодняшний день принес две новости. Газета "Ведомости" опубликовала статью "Великий комбинатор "Рамблера", из которой стало известно, что: "Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала "Бендер".

Далее в издании было написано: "Бендер" снят по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Главную роль играет Сергей Безруков". Что можно было подумать после таких слов - и в этом суть второй новости, которая тут же "разгулялась" по интернету и попала в другие СМИ? Что Сергей Безруков сыграет Остапа Бендера, ибо этой роли в его фильмографии еще не было, в то время как актер сыграл Иешуа Га-Ноцри, Сергея Есенина, Бориса Годунова, Александра Пушкина и других исторических персонажей. В самом деле - никто же не подумает после такого, что артист сыграет в новом сериале Илью Ильфа или Евгения Петрова.

Фото: UPI
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На самом деле обе новости требуют дальнейшего прояснения. Начнем с творческой. Во-первых, речь идет не о сериале "Бендер", а о полнометражном проекте, состоящем из 4-х фильмов, который будет показан в кинотеатрах. Во-вторых, пока неизвестно, кто именно режиссер фильма "Бендер". В компании "Среда" обозревателю "РГ" в ответ на этот вопрос сказали, что имя режиссера держится в тайне. Известно только, что его псевдоним Герхард Зимбель (оценим юмор авторов). Что касается Сергея Безрукова - он действительно будет играть в новом фильме, но исполнит примерно такую же роль, как и Олег Меньшиков в фильме-сериале "Гоголь" - то есть старшего товарища и наставника главного героя. Самого Остапа Бендера сыграет молодой 23-летний актер Арам Вардеванян, в фильмографии которого всего несколько картин. Более того - в фильме сыграет и сам Александр Цекало. Его персонаж носит фамилию Сагалович. Он - папа Сони, в которую влюбится молодой Бендер. Маму Сони, жену Сагаловича играет Юлия Рутберг.

Фото: Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"
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"Все началось в 1919 году, когда юный Остап Задунайский встретил Ибрагима Бендера, - рассказывается в аннотации фильма на страничке компании "Среда" в социальной сети "ВКонтакте". - Афериста, мошенника и турецко-подданного. Их соединила невероятная авантюра - погоня за золотым жезлом, драгоценной реликвией царской России. Это потом Остап найдет и вскроет двенадцать стульев в поисках бриллиантов, а пока их с Ибрагимом цель - разыскать и вскрыть три дорогих гроба, в одном из которых спрятан жезл. У Остапа нет опыта, Ибрагим учит его всему: обаятельно обманывать, выстраивать комбинации, использовать любовь женщин. Остап сопротивляется - он идеалист, он презирает воров, и он только что влюбился в двух прекрасных девушек сразу!". И далее: "Однажды ученик превзойдет своего учителя. И станет тем, кого мы знаем по "Двенадцати стульям" и "Золотому теленку" - знаменитым великим комбинатором, Остапом Бендером".

В фильме также снимались Никита Кологривый, Юлия Макарова, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Ольга Сутулова, Александр Ильин, Юрий Колокольников, Андрей Бурковский, Гарик Харламов, Артем Ткаченко. Не будем раскрывать подробностей, кто играет какую роль - достаточно сказать, что Павел Деревянко перевоплотится в Махно.

Вот здесь, глядя на этот "каст", можно продолжить сравнение "Бендера" с "Гоголем". Как видно - фамилии многих актеров в обоих проектах совпадают.

Фото: Студия М.И.Р.
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Однако перейдем к новости "производственной", и на самом деле главная здесь - она. Почему? Да потому, что отражает тенденцию времени: крупные сетевые ресурсы вкладываются в производство контента. Тут можно было бы вспомнить "Яндекс" с его будущими сериалами. Но речь идет не о нем, а о Rambler, который в этом плане также не отстает. И на самом деле у этой заметки должен был бы быть примерно такой заголовок - "Мамут вкладывается в "Бендера". Напомним, что Rambler Group, которая стала инвестором сериала "Бендер", принадлежит интернет-холдинг Rambler & Co, в который входят Rambler.ru, издания Лента.ру и Газета.ру, "Афиша" и другие, а также крупные киносети "Синема Парк" и "Формула кино". За всем этим стоит крупный предприниматель Александр Мамут, которому лично сфера продюсирования хорошо знакома - он сам выступал в этом качестве в нескольких кинокартинах. Теперь же он станет продюсером на другом уровне. А именно - на уровне группы компаний Rambler Group. И вот вложения в контент такого рода и есть крупнейшая примета времени и переход на будущее в плане производства и потребления контента.

Фото: simplysophialoren/instagram.com
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Теперь об экспериментах. В статье уважаемого делового издания указано, что "Бендер" станет выходить по модели "Гоголя". То есть - это сериал, который в виде кинофильмов покажут в кинотеатрах, а затем он появится на интернет-платформах в виде многосерийного фильма. В компании "Среда" эту информацию "РГ" не подтвердили. "Бендер" - полнометражный проект, состоящий из 4-х фильмов. Это приквел, рассказывающий о юности Остапа Бендера", - заявил Генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало. "В настоящее время создание сериала "Бендер" обсуждается. Сергей Безруков действительно исполнил одну из главных ролей в проекте - Ибрагима Бендера, Остапа Бендера сыграл Арам Вардеванян", - добавил Александр Цекало.

Выход первой части фильма о "Бендере" в кинотеатрах запланирован на начало 2020 года.

Остается добавить, что Александр Цекало носил в себе идею снять фильм об Остапе Бендере всегда. И вот уже первая часть его мечты снята и смонтирована. Осталось совсем немного - каких-то полгода - до встречи со зрителем.

Остап Бендер - великий комбинатор - знал 400 способов отнять деньги у населения. Но он не знал, как отнимать деньги через интернет. "Великий комбинатор" от сериалов - Александр Цекало пошел дальше. Он "отнял" деньги у интернета. Правда, на взаимовыгодной основе и с большими планами на будущее.

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