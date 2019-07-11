Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией

Надежду на конструктивное взаимодействие с коллегами по СНГ выразил 11 июля генеральный прокурор России Юрий Чайка в работе по дальнейшему совершенствованию борьбы с коррупцией. Об этом глава надзорного органа РФ заявил в белорусской столице на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, информирует БЕЛТА.

Беларусь, подчеркнул на встрече генеральный прокурор РБ Александр Конюк, последовательно выступает за расширение международного сотрудничества, повышение его эффективности, консолидацию усилий в борьбе с преступностью во всех ее проявлениях. Он напомнил, что еще четыре года назад в первом заседании этой международной структуры участвовали представители только трех стран: Беларуси, Казахстана и России. Признав необходимость подобного формата в рамках СНГ, к нему позже присоединились Армения и Киргизия. А после общения с генеральными прокурорами ряда стран СНГ большую заинтересованность выражает и Узбекистан, добавил белорусский юрист, подчеркнув, что тесное взаимодействие стран Содружества в сфере противодействия коррупции позволит минимизировать ее последствия.

Благодаря постоянному диалогу, полагает председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, правоохранительные органы не стоят на месте, совершенствуя и внедряя новые формы работы. Подобные встречи, отметил он, "позволяют не только сверить часы по актуальным вопросам, но и провести мозговой штурм, прийти к согласованному мнению о путях решения имеющихся проблем".

Во время нынешнего заседания совета его участники планируют обсудить десять вопросов, в том числе практику борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов и представление интересов Межгоссовета на восьмой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции в Абу-Даби.

Кроме того, уточняет агентство, сегодня намечено подвести итоги выполнения решений предыдущего заседания, оценить реализацию программы совместных мер борьбы с преступностью и Концепции сотрудничества стран Содружества в противодействии коррупции. На заседании также будут обсуждаться международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!" и ряд других актуальных вопросов.

Участие в заседании принимают главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.