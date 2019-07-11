В мире
11.07.2019 15:21
Текст: Юрий Сизов

Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией

Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Надежду на конструктивное взаимодействие с коллегами по СНГ выразил 11 июля генеральный прокурор России Юрий Чайка в работе по дальнейшему совершенствованию борьбы с коррупцией. Об этом глава надзорного органа РФ заявил в белорусской столице на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, информирует БЕЛТА.

Фото: iStock
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Беларусь, подчеркнул на встрече генеральный прокурор РБ Александр Конюк, последовательно выступает за расширение международного сотрудничества, повышение его эффективности, консолидацию усилий в борьбе с преступностью во всех ее проявлениях. Он напомнил, что еще четыре года назад в первом заседании этой международной структуры участвовали представители только трех стран: Беларуси, Казахстана и России. Признав необходимость подобного формата в рамках СНГ, к нему позже присоединились Армения и Киргизия. А после общения с генеральными прокурорами ряда стран СНГ большую заинтересованность выражает и Узбекистан, добавил белорусский юрист, подчеркнув, что тесное взаимодействие стран Содружества в сфере противодействия коррупции позволит минимизировать ее последствия.

Благодаря постоянному диалогу, полагает председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, правоохранительные органы не стоят на месте, совершенствуя и внедряя новые формы работы. Подобные встречи, отметил он, "позволяют не только сверить часы по актуальным вопросам, но и провести мозговой штурм, прийти к согласованному мнению о путях решения имеющихся проблем".

Во время нынешнего заседания совета его участники планируют обсудить десять вопросов, в том числе практику борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов и представление интересов Межгоссовета на восьмой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции в Абу-Даби.

Фото: iStock
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Кроме того, уточняет агентство, сегодня намечено подвести итоги выполнения решений предыдущего заседания, оценить реализацию программы совместных мер борьбы с преступностью и Концепции сотрудничества стран Содружества в противодействии коррупции. На заседании также будут обсуждаться международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!" и ряд других актуальных вопросов.

Участие в заседании принимают главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

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