Тело пропавшей американки найдено на острове Крит в бункере

На острове Крит возле поселения Ксамудохори в Ханье в бункере времен Второй мировой войны нашли тело американского биолога Сюзанны Итон. Останки пропавшей неделю назад 59-летней женщины были обернуты в грубую ткань.

По предварительной информации, жертву задушили, передает газета Kathimerini. Точные причины смерти женщины выяснит патологоанатомическая экспертиза.

Молекулярный биолог Итон приехала на Крит для участия в конференции. Она пропала после того, как отправилась на утреннюю пробежку. Итон являлась превосходным атлетом и обладателем черного пояса по тхэквондо.