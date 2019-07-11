Тренер сборной РФ: Женский баскетбол нуждается в лимите на легионеров

Непопадание женской баскетбольной сборной России на Олимпийские игры 2020 года стало следствием засилья легионеров в чемпионате России, уверен главный тренер сборной страны Олаф Ланге.

По итогам завершившегося турнира команда России уступила в четвертьфинале испанкам, а затем в матче за право выступить на Олимпиаду проиграла шведкам.

Главный тренер команды Олаф Ланге уверен, что причиной неудачи стало недостаточное игровое время, которые получают спортсменки в клубах. Причина этому - большое количество легионеров.

"Если мы говорим об интересах сборной, то жесткий лимит на легионеров просто необходим, - заявил Ланге в интервью ТАСС. - Если нам все равно на развитие сборной, то можно ничего не делать, оставлять все как есть. Но единственный способ позволить игрокам российской сборной прогрессировать - лимитировать иностранных игроков в национальном первенстве".

Тренер привел в качестве примера Раису Мусину, которая является одним из лидеров сборной, но в клубе она проводит на площадке в среднем 19 минут.

Между тем, по информации Известий, до конца июля Ланге покинет свой пост. В качестве кандидатов рассматриваются российские специалисты Элен Шакирова, Александр Ковалёв и Дмитрий Донской.