Ученые выяснили, каким будет климат в Москве через 30 лет

Если вплотную не заняться климатическими проблемами, то уже через 30 лет в европейских мегаполисах будет наблюдаться совсем другая погода. Летом средняя температура станет выше на 3,5 градуса выше, зимой - на 4,7.

В целом 77 процентов из 520 крупнейших городов мира к 2050 году столкнутся с резким потеплением, уверены ученые Высшей технической школы Цюриха. Столь неутешительный прогноз они опубликовали в американском научном издании Plos One.

По данным исследователей, климатические пояса, по сути, сдвинутся на 1000 километров. В итоге климат в Москве станет похожим на софийский, в Лондоне - на мадридский, а в самом Мадриде - на тот, что сейчас фиксируется в марокканском Марракеше.