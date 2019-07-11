УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил схему выплат в Лиге чемпионов. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте организации.

Общий размер выплат участникам еврокубков в новом сезоне составит порядка 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд заработают команды из Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн пойдут представителям Лиги Европы.

Каждый из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро в качестве начальной выплаты и 0,75 млн в виде дополнительной. Бонус за каждую в группе составит 2,7 млн, за ничью - 900 тысяч.

За выход в 1/8 финала Лиги чемпионов команда заработает 9,5 млн, в четвертьфинал - 10,5 млн, в полуфинал - 12 млн, в финал - 15 млн. Победитель турнира дополнительно получит четыре млн евро.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов от России точно сыграют "Зенит" и "Локомотив". Присоединиться к ним может "Краснодар". Для этого "быкам" надо пройти два раунда квалификации.