В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Трагически завершилась одна из игр Северной региональной футбольной лиги в Аргентина, судьба которой решилась в серии пенальти.

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью. Коронель побежал праздновать успех с партнерами и внезапно упал.

Медицинского персонала на матче не оказалось, потому футболиста сразу же отправили в госпиталь в бессознательном состоянии. Но по дороге юный вратарь скончался. По информации портала Abs.es, смерть наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.