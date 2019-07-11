В Болгарии распределение евросредств назвали основной причиной коррупции

Старший аналитик болгарского Центра исследования демократии Тихомир Безлов заявил, что основная причина коррупции в стране кроется в неправомерном распределении средств, поступающих из Евросоюза.

Как подчеркнул Безлов в интервью Болгарскому национальному радио, проблемы можно было бы устранить, если бы решения о тех или иных финансовых проектах принимались бы непосредственно в Брюсселе, а не в Софии. По словам эксперта, действующая система обуславливает появление коррупционных схем на уровне министров и их заместителей.

Безлов отметил, что Евросоюз ежегодно "вкладывает" в развитие Болгарии более 2 миллиардов евро, и при распределении властными структурами этой суммы осуществляются крупные финансовые махинации. "Проблема именно в этом, а не в старых криминальных рынках, связанных с организованной преступностью, незаконным производством сигарет, торговлей людьми, кражей автомобилей", - указал политический аналитик.

Напомним, Болгария является членом Евросоюза с 2007 года.