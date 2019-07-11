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11.07.2019 20:13
Рубрика: Спорт

Отбор будет жестким

В Европе прошли матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
До старта группового этапа самого престижного европейского клубного турнира еще больше двух месяцев, но первые матчи Лиги чемпионов сезона 2019/20 уже состоялись. Команды, начавшие свой путь с квалификации, пытаются пробиться в групповой этап.
В первом матче белорусского БАТЭ (в желтой форме) и польского "Пяста" была зафиксирована ничья 1:1. Фото: EPA В первом матче белорусского БАТЭ (в желтой форме) и польского "Пяста" была зафиксирована ничья 1:1. Фото: EPA
В первом матче белорусского БАТЭ (в желтой форме) и польского "Пяста" была зафиксирована ничья 1:1. Фото: EPA

После смены формата турнира сделать это клубам из чемпионатов, не входящих в европейскую элиту, стало значительно сложнее. Сразу 16 мест, то есть ровно половина, автоматически занимают представители Англии, Испании, Италии и Германии, у которых по четыре путевки в групповом этапе. Три места в элитном клубе получает Франция, замыкающая Топ-5 рейтинга УЕФА. Еще две вакансии отдано представителям Российской премьер-лиге - шестого по силе чемпионата в Европе. При этом питерский "Зенит" на правах чемпиона страны будет еще и сеяным при жеребьевке. "Локомотиву", чей личный рейтинг пока низковат, в лучшем случае уготовано место в третьей корзине. Наконец, еще пять гарантированных путевок в групповой этап получили чемпионы стран, чей рейтинг хуже российского. Это донецкий "Шахтер", португальская "Бенфика", бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай" и австрийский "Зальцбург".

Фото: WASHINGTON ALVES/ REUTRS
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Итого - 26 вакансий закрыто. Так что участникам довольно длинной и сложной квалификации приходится биться за оставшиеся шесть путевок в групповой этап. По традиции отбор делится на два пути, которые не пересекаются. По дороге чемпионов, как нетрудно догадаться, шагают команды, победившие в своих национальных турнирах. Здесь разыгрывается четыре места в основной сетке. Путь нечемпионов - для стран с более высоким рейтингом, где обладатели титула уже в групповом этапе. Он короче, но состав участников здесь куда серьезнее. Именно на нем можно обнаружить российский "Краснодар", который выступит в элитном турнире впервые в своей истории. "Быки" стартуют в отборе позже, с третьего этапа, и пока даже примерно не знают будущих соперников. Известно лишь, что российскому клубу для попадания в групповой этап надо пройти два раунда квалификации. Всего на пути чемпионов находится 10 команд, и лишь две в конечном итоге доберутся до основной стадии главного еврокубка. Конкуренция более чем серьезная.

В групповом этапе 26 мест уже заняты, и теперь участники отбора спорят за оставшиеся шесть путевок

Жесткий отбор и на пути чемпионов, в рамках которого уже состоялись 16 матчей первого раунда. Такие поединки часто радуют любителей футбольной экзотики. К примеру, когда еще увидишь противостояние чемпионов Люксембурга и Мальты. В нем пока, кстати, равенство - первая встреча между "Дюделанжем" и "Валлеттой" завершилась со счетом 2:2.

Впрочем, это не значит, что к этой стадии отбора надо относиться как-то свысока или без интереса. Некоторые весьма уважаемые в Европе клубы тоже вынуждены пробиваться с самых низов. Сейчас, к примеру, этим занят шотландский "Селтик". Выезд "кельтов" в Сараево к одноименному клубу закончился победой 3:1. Так что по итогам ответной встречи в Глазго "Селтик" наверняка пойдет дальше. Многие вопросы в первой игре решил и словенский "Марибор", который обыграл на выезде "Валур" из Исландии - 3:0. А вот "Црвена звезда", выигрывавшая Кубок чемпионов в 1991-м, стартовала тяжело. Выездной матч с литовской "Судувой" сербский чемпион завершил вничью 0:0, и теперь все решится в Белграде.

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Любопытным получается противостояние сильнейшей команды Беларуси БАТЭ и новоиспеченным чемпионом Польши "Пястом" из Гливице. Пикантности ему придает то, что фанаты команд давно поддерживают дружеские отношения. И на трибунах в Борисове появился большой баннер о том, что дружба важнее победы. Пока так и получилось - ничья 1:1. Но дальше все равно пройдет кто-то один. На стороне БАТЭ в ответной встрече будет опыт, поскольку клуб уже не раз играл в групповой стадии Лиги чемпионов. "Пясту" же постараются помочь домашние трибуны.

Из других результатов отметим победу казахстанской "Астаны" на румынским ЧФР (Клуж) - 1:0. "Арарат-Армения" также дома обыграл шведский АИК - 2:1. "Карабах" из Азербайджана в гостях сыграл 0:0 с "Партизани" из Албании. Ну а молдавский "Шериф" на своем поле был разгромлен - 3:0 - клубом "Сабуртало" из Тбилиси, который впервые в своей истории стал чемпионом Грузии и дебютирует в высшем футбольном свете.

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