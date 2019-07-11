В Госдуме назвали риски стратегической стабильности

В Госдуме обсудили угрозы стратегической стабильности - в дискуссии, кроме депутатов, приняли участие представители МИД и Генштаба РФ, авторитетные эксперты. Россия, как подчеркнули участники, настроена на диалог, но начинает готовиться к развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности.

Основную деструктивную роль в сфере международной безопасности в настоящее время играют Соединенные Штаты, констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В одностороннем порядке Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - подобно тому, как в 2002 году вышел из договора по ПРО, напомнил он. "Мы все понимаем, насколько опасна третья мировая война, и сейчас главное - работать над тем, чтобы не допустить ее начала", - положил он начало обсуждению на организованных комитетом парламентских слушаниях.

На данный момент единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений остается Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Документ истекает в 2021 году, и в Вашингтоне пока не озвучили внятную позицию по поводу его судьбы. Непродление чревато обрушением всей системы стратегической стабильности на планете, которая создавалась десятилетиями, подчеркнул Слуцкий.

Как признал замглавы МИД Сергей Рябков, в феврале 2021 года из-за деструктивной линии США мир впервые за последние десятилетия может оказаться в ситуации отсутствия каких-либо серьезных договорных инструментов взаимного контроля над стратегическими наступательными вооружениями двух крупнейших ядерных государств.

Дипломат подчеркнул, что "при всех обстоятельствах" Россия "заинтересована в продлении ДСНВ настолько, насколько в этом будут заинтересованы коллеги". Он добавил, что Вашингтон до сих не отреагировал на переданные в ходе саммита в июле 2018 года в Хельсинки предложения о наполнении диалога в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, обратил внимание Рябков, отсутствует реакция Вашингтона на предложение принять заявление о недопустимости ядерной войны.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов признал, что пока не просматривается перспектив продления СНВ. Что касается ДРСМД, то здесь шансов и вовсе нет. "2 августа мы по существу торжественно похороним договор", - объявил он.

От американских "партнеров" российские дипломаты пока слышат лишь необоснованные обвинения, признал Сергей Рябков, говоря об этом соглашении. Ситуация такова, что Россия начинает готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил замминистра. "Принятые решения о симметричных мерах реализуются", - заявил он, добавив, что Россия как ответственная страна "не заинтересована в каких-либо новых ракетных кризисах".

Начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин сообщил, что Соединенные Штаты уже могли нарастить темп подготовки объектов для размещения в Румынии крылатых ракет большой дальности, не дожидаясь завершения юридических процедур по ДРСМД.

Генерал также отметил, что США продолжают наращивание глобального потенциала системы ПРО. Мало того, в Вашингтоне уже не отрицают антироссийскую направленность глобальной системы. Озабоченность, по его словам, в частности, вызывает намерение Штатов развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет. Стерлин назвал такое решение прямым путем к милитаризации околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности.

Большую роль в восстановлении диалога на тему решения этих проблем может сыграть парламентская дипломатия, заявили лидеры всех думских фракций. Россия может стать экспортером безопасности в мире, заявил, в частности, глава думских "справороссов" Сергей Миронов. Как сообщил по итогам слушаний Леонид Слуцкий, все фракции и профильные думские комитеты готовы активизировать деятельность в области недопущения дальнейшей эскалации гонки вооружений.