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11.07.2019 11:35
Рубрика: Власть

В Думу внесен проект об ответственности за ложные экспертные заключения

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы, способствующие возбуждению дела. Проект об уголовной ответственности за такие нарушения внесен в Госдуму.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Наказание, согласно законопроекту, будет грозить экспертам за заведомо ложное заключение на всех стадиях судебного и досудебного производства, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сейчас уголовная ответственность за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 УК РФ, однако ее положения распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде, то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

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- Вместе с тем, заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, - отметил парламентарий.

Это необходимо, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления, пояснил он. Крашенинников привел в пример проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, почерковедческой экспертизы и экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотических средств, взрывчатых веществ и так далее.

Ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, подчеркнул депутат. Кроме того, могут быть созданы условия для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию.

-  Очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства, - отметил Крашенинников.

Предлагаемые изменения призваны оградить граждан от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем.

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- Эксперт должен отвечать за результаты своей работы не только в ходе расследования или рассмотрения дела в суде, но и когда только проверяется сообщение о преступлении, - подчеркнул председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (также является автором). - Ведь выводы экспертизы имеют определяющее значение при принятии решения возбуждать уголовное дело или нет. Особенно в случаях, связанных с распространением наркотиков, оружия и боеприпасов, с преступлениями против личности или в сфере экономики.

В соответствии с законопроектом, наказанием может стать штраф до 80 тысяч, рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Альтернатива - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 3 месяцев. Если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

При этом Василий Пискарев подчеркнул, что санкции по данной статье остаются неизменными. "Речь идет не об ужесточении наказания, а именно о распространении ответственности на тех экспертов, которые работают еще до возбуждения уголовного дела", - уточнил он.

На законопроект уже поступили положительные отзывы из Верховного Суда и правительства РФ.

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