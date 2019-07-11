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11.07.2019 13:38
Рубрика: В мире

В Испании генералом впервые станет женщина

Текст: Юрий Когалов

Исполняющая обязанности министра обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес намерена впервые в истории Испании сделать женщину генералом. Как пишет El Pais, предложение главы военного ведомства будет рассмотрено на заседании правительства в пятницу.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Примечательно, что Патрисия Ортега Гарсия с самых первых дней своей службы была первопроходцем. Когда 31 год назад в вооруженные силы начали принимать представительниц прекрасного пола, она одной из первых вступила в ряды армии. Она же стала первой женщиной-подполковником в 2009 году, первым полковником - в 2015 году, и вот теперь добралась до одного из высших офицерских званий - бригадного генерала (что соответствует генерал-майору в российских ВС).

Фото: istockphoto.com
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Как признается Ортега, женщины, служащие в армии, всегда находились под пристальным вниманием, ошибки, допущенные одной, отражались на всех. Тем не менее это не помешало многим построить военную карьеру. Представительницы прекрасного пола стали летчиками истребителей, командирами боевых кораблей, стали служить на подводных лодках, возглавили вертолетные подразделения. Не хватало только женщины с генеральскими погонами, что изменится уже завтра.

Так что можно сказать, что одна из целей, которую поставила перед собой Роблес, когда год назад возглавила минобороны, теперь достигнута.

В мире Европа Испания
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