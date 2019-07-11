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11.07.2019 17:18
Рубрика: В мире

В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем

Текст: Нива Миракян (Рим)

Профильная комиссия нижней палаты итальянского парламента одобрила ряд "революционных" поправок в дорожный кодекс, нацеленных на повышение безопасности на дорогах. Депутаты ужесточили наказание за злоупотребление телефоном во время вождения, а также за непристегнутый ремень безопасности.

Согласно последнему докладу "Безопасность на дорогах", подготовленному ассоциацией Dekra, 90 процентов ДТП вызвано "вредными привычками", среди которых лидирующую позицию занимает использование мобильного телефона с целью совершения звонка, написания СМС или размещения поста в социальных сетях. Впредь злоупотребление мобильным либо другим средством связи, отвлекающим внимание водителя от дороги, будет караться лишением прав сроком от семи дней до двух месяцев с момента совершения первого правонарушения. Ряд профильных сайтов также поясняет, что привычка разговаривать и переписываться за рулем влетит владельцам транспортных средств в копеечку. За подобную халатность планируется ввести штраф до 2,5 тыс. евро.

Фото: iStock
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На водителя также ляжет ответственность за непристегнутого пассажира. За подобное правонарушение штрафовать теперь будут в обязательном порядке обоих. Аналогичные санкции будут применяться в отношении владельцев мотоциклов и мотороллеров, которые нередко пренебрегает правилами безопасности касательно ношения шлема. В связи с участившимися несчастными случаями каску также обяжут носить велосипедистов, не достигших 12-летнего возраста.

При этом парламентарии решили встать на защиту сразу нескольких, наиболее "уязвимых" категорий населения. В частности, местным властям будет предоставлена возможность устанавливать специальные "розовые" зоны парковки, которыми совершенно бесплатно смогут пользоваться беременные женщины и семьи с детьми до двух лет. А для лиц с ограниченными возможностями бесплатной может впредь стать парковка на обычных местах, в то же время штраф для водителей, занимающих специальные отведенные места для инвалидов, будет увеличен вдвое.

Ожидается, что поправки, которые в ближайшие несколько недель будут одобрены обеими палатами итальянского парламента, вступят в законную силу уже к 1 сентября. 

В мире Европа Италия
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