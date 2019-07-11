В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций

Новый министр по европейским делам Италии Лоренцо Фонтана призвал активно работать над преодолением ограничительных мер в отношении России.

"Россия - наш важный партнер, и санкции создали нам проблемы. Важно способствовать сближению США и России, и мы над этим работаем", - заявил политик, которого цитирует ТАСС.

По мнению Фонтана, преодоление антироссийский рестрикций позволит придать импульс развитию торговли. "Россия всегда была частью Европы, с ней необходимо сотрудничать", - заключил он.

Лоренцо Фонтана 10 июня был назначен на должность министра по европейским делам. До этого он возглавлял госведомство, которое отвечает за вопросы семьи и инвалидов.