Новости

В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии 05:44
Во Владивостоке впервые выступит французский пианист Люка Дебарг 05:41
Штрафы за кормление голубей в Магадане признаны незаконными 05:15
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары 04:46
Гигантский британский авианосец дал течь во время испытаний 04:43
Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи 04:13
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции 04:08
Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции 03:30
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана 03:30
На Сахалине обнаружили опасные сосиски из Москвы 03:01
Тело пропавшей американки найдено на острове Крит в бункере 02:30
Почти 20 человек пострадали из-за града в Италии 02:17
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II 01:47
Лондонский аэропорт "Гатвик" прервал работу на полтора часа 01:01
Спикер кнессета: Украина планирует перенести посольство в Иерусалим 00:58
Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты 00:44
В Албании в ДТП попала машина российского посольства 00:16
Рубль резко вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики 10.07.2019
Состоялась европейская премьера Jeep Gladiator 10.07.2019
Самолет МЧС эвакуировал 33 ребенка из зоны конфликта в Ираке 10.07.2019
Калужские врачи предположили, что упавший в обморок пилот устал 10.07.2019
Электрички задерживаются на Большом кольце МЖД из-за обрыва провода 10.07.2019
Глава структуры Росстата решил уволиться после скандала 10.07.2019
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне 10.07.2019
Названы самые популярные книги у москвичей 10.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 05:44
Рубрика: В мире

В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Фото: AP Photo/Emrah Gurel
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи

По мнению авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение в конгресс США, государство на Аравийском полуострове не соблюдает права человека. И Белый дом должен вмешаться. Вашингтону нужно пересмотреть отношения с Эр-Риядом, оценить его действия в Йемене.

Конгрессмены предложили не выдавать представителям правительства Саудовской Аравии американские визы, ограничить доступ к недвижимости в США, а также отобрать авиалицензии. При этом будущие санкции не коснутся поставок вооружений.

"Мой законопроект преследует цель изменить поведение Саудовской Аравии. Он будет иметь очень существенный эффект в момент, когда много идей, но мало планов", - написал в Twitter один из его авторов документа Джим Рич.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль резко вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Спикер кнессета: Украина планирует перенести посольство в Иерусалим
Путин призвал ускорить темпы экономического роста