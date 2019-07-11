В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Одна из причин - убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

По мнению авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение в конгресс США, государство на Аравийском полуострове не соблюдает права человека. И Белый дом должен вмешаться. Вашингтону нужно пересмотреть отношения с Эр-Риядом, оценить его действия в Йемене.

Конгрессмены предложили не выдавать представителям правительства Саудовской Аравии американские визы, ограничить доступ к недвижимости в США, а также отобрать авиалицензии. При этом будущие санкции не коснутся поставок вооружений.

"Мой законопроект преследует цель изменить поведение Саудовской Аравии. Он будет иметь очень существенный эффект в момент, когда много идей, но мало планов", - написал в Twitter один из его авторов документа Джим Рич.