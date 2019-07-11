В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к "Славянскому базару"

Благодаря осмыслению и трансформации накопленного опыта в новые формы работы, убежден министр культуры РБ Юрий Бондарь, "Славянский базар в Витебске" смог сохранить свою актуальность и "динамично развивается". Это мнение он высказал 11 июля на открытии Международного пресс-центра форума, сообщает БЕЛТА.

27 лет назад, напомнил министр, фестиваль начинался с небольшого культурного мероприятия, а сейчас представляет масштабный международный форум. Его география за прошедшие годы охватила почти 75 стран. "Мы видим большой интерес зрителей к мероприятиям, которые проходят на площадках Витебска", - отметил руководитель министерства и пожелал всем участникам культурного триумфа - артистам, зрителям, журналистам и оргкомитету - "получить удовольствие от разнообразной культурной программы".

События очередного форума на берегах Двины уже начали освещать более 400 журналистов, сообщил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, подчеркнув, что благодаря публикациям о "Славянском базаре в Витебске", информация о нем находит отклик по всему миру.

На неразрывную связь фестиваля и Союзного государства обратил внимание на встрече с прессой и представитель Комиссии ПС, белорусский парламентарий Александр Сегодник. Союзное государство и "Славянский базар", подчеркнул он, кровно связаны. Уже более пятнадцати лет, напомнил он, проходит в рамках проекта День Союзного государства. В этом году 12 июля он будет посвящен 20-летию Договора о СГ и 50-летию творческой деятельности ансамбля "Песняры".

Кстати, программа этого дня традиционно насыщена интересными культурными событиями и включает ряд социально значимых мероприятий. Традицией стало и участие в витебском форуме победителей фестивалей "Творчество юных" в Анапе и "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. Ежегодно на финансирование "Славянского базара в Витебске" СГ выделяет более 20 млн российский рублей", - уточнил парламентарий Беларуси.

"Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Его торжественная церемония открытия и гала-концерт состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, а опустится занавес торжества - 15 июля. Кроме того, дополнительные мероприятия запланированы организаторами фестиваля на 8-10 и 16-17 июля.