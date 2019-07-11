В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Животных привезут из Индонезии. Как отмечает сайт, ослы должны быть здоровыми и без внешних физических дефектов, необходима ветеринардо-медицинская документация. Ожидается, что животных привезут до 28 июля в Москву.

Отметим, что таких животных в зоопарке Москвы еще не было, они необычны своей кучерявой шерстью, напоминающей "локоны" собаки породы командор. А в высоту животные могут достигать 170 см в холке.

Новые постояльцы зоосада разместятся в контактной зоне зоопарка, где уже обитают овцы, козы, куры и петухи. Так, после завершения карантинных процедур у ослов москвичи и гости города смогут животных погладить.

Кстати, это одомашненный подвид дикого осла. Отличается он экзотическим внешним видом - длинной коричневой шерстью, свисающей до самой земли. Свое название животное получило по названию одной небольшой провинции на западе Франции - местечке Poitiers. Есть предположение, что животные были завезены сюда около 2000 лет назад из Римской империи. В средневековой Франции они являлись символом высокого положения в обществе. Но позже упадок старой французской знати привел к постепенному исчезновению этих животных. В 1977 году наступил кризисный момент. В то время в мире насчитывалось всего 44 особи этого животного. Но благодаря работе заводчиков и селекционеров породу удалось возродить.