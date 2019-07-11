В Москве установилась соответствующая концу августа погода

Малоподвижный циклон продолжит оказывать влияние на погоду в Москве и области.

Как рассказали "РГ" метеорологи, воздух в столице прогреется максимум до +18 градусов, но из-за дождя, грозы и сплошной облачности ощущаться они будут как +15. К вечеру похолодает до 13 градусов тепла. Северо-западный ветер усилит ощущение дискомфорта, даже при порывах до 10 м/с. Атмосферное давление низкое - 738 мм ртутного столба.

В Метеобюро Москвы и области отметили, что температура воздуха ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Такая погода больше соответствует концу августа, чем "макушке" лета.

Еще холоднее будет завтра. Днем максимум +16 градусов, так же дождливо и пасмурно.

При такой погодной картине словно насмешка рекорд, зафиксированный 11 июля 1996 года. Тогда воздух прогрелся до +35,6 градуса. А вот в 1902 году столбик термометра под утро опустился до отметки +6 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, в ночь на субботу воздух в Москве остынет до +8 градусов. Не далеко до рекорда 1905 года. Тринадцатого июля в утренние часы было +6,9 градусов.