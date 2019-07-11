В пятницу стартует чемпионат России по футболу

Стартующий сезон в российской Премьер-лиге (РПЛ) обещает стать одним из самых интригующих за последние годы. Действующему чемпиону "Зениту" в борьбе за "золото" готовы составить конкуренцию сразу несколько команд. Да и борьба за попадание в еврокубки предстоит нешуточная.

В футбольной элите появились новые лица. Обе команды, пробившиеся в нее из Футбольной национальной лиги, "Тамбов" и "Сочи", никогда раньше в Премьер-лиге не играли. Примечательно, что вместе с этими клубами в высший свет вошли и два стадиона, принимавших матчи чемпионата мира-2018. "Тамбов", у которого в родном городе нет стадиона, удовлетворяющего требованиям РПЛ, начнет чемпионат на "Мордовия Арене" в Саранске. Что касается "Сочи", образованного год назад на базе питерского "Динамо", то этот клуб обжил стадион "Фишт". Красивейшая арена принимала церемонии открытия и закрытия Олимпиады, на ней играли в футбол на чемпионате мира и Кубке конфедераций, сюда не раз приезжала сборная России. Теперь дело дошло до Премьер-лиги, и большой футбол в Олимпийском парке таким образом станет регулярным гостем.

Первый полноценный сезон на долгожданной новой арене в Петровском парке проведут столичные динамовцы. Задача перед "бело-голубыми" стоит такая же, как и в прошлом году, - попадание в еврокубки. Только в отличие от минувшего сезона, сейчас для выполнения этой цели есть определенные предпосылки. Команда прилично укомплектовалась и надеется финишировать в топ-5.

Что касается фаворитов, то, по крайней мере сейчас, явно выделяются "Зенит" и "Локомотив". Они успели открыть сезон матчем за Суперкубок. Трофей достался "железнодорожникам" (3:2), а сам матч порадовал и качеством футбола, и скоростями, и красивыми голами. Так что оба клуба наглядно показали - как и в прошлом году, они будут реально претендовать на титул. Наверняка "Краснодар" и ЦСКА постараются навязать им борьбу. А вот каким предстанет прилично обновившийся этим летом "Спартак", пока сказать сложно.

Арены чемпионата мира-2018 в Сочи и Саранске в новом сезоне дебютируют в Премьер-лиге

Своим мнением о предстоящем сезоне специально для "РГ" поделился заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион-1988, экс-наставник российской сборной, "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец.

В новом чемпионате есть явный фаворит?

Анатолий Бышовец: Конечно, шансы "Зенита" на победу выглядят предпочтительнее, чем у остальных. Поражение в Суперкубке от "Локомотива" всерьез воспринимать не стоит, потому что там были проблемы с составом, мотивацией. Но при этом питерцы мне понравились. За исключением провала в концовке, который мне сложно объяснить, питерцы были ничем не хуже соперника. Хотя про "Локомотив" можно сказать только хорошее. Очень перспективная у них команда.

Но ей не сложно будет бороться на равных с "Зенитом"? С учетом еще и выступления в Лиге чемпионов.

Анатолий Бышовец: Так "Зенит" сам играет в Лиге чемпионов. Еще посмотрим, как он с этим справится. Питерцев давно не было в этом турнире, а "Локомотив" выступал в нем в прошлом сезоне. И определенные выводы, я думаю, сделал. Многое будет зависеть от братьев Миранчуков. Они наконец-то стали лидерами. Плюс я очень рад за Федора Смолова, забившего "Зениту". В том году ему не хватало уверенности, но в этом сезоне, думаю, все будет иначе.

Что скажете про обновленный "Спартак"?

Анатолий Бышовец: Наверное, пока он не готов бороться за чемпионство. Клуб взял курс на омоложение состава, и это хорошо. В любой команде наступает момент, когда нужно прощаться с теми, кто уже не способен принести пользу. И вместо них наигрывать молодежь. В "Спартаке" сейчас происходит именно такой процесс. Бакаев, Максименко, Глушенков, Гапонов - перспективные ребята. Надо просто чуть подождать, чтобы они адаптировались к требованиям Кононова. И это, кстати, большое подспорье для национальной сборной, что такие футболисты выступают за топ-клуб.

Какие перспективы у "Сочи" и "Тамбова"? И в целом это хорошо для нашего футбола, что два стадиона ЧМ-2018 примут матчи Премьер-лиги?

Анатолий Бышовец: Конечно, такие арены в нашем чемпионате - это только плюс. Что касается этих команд, то я уже пару лет слежу за "Тамбовом" и мне очень нравится то, как развивается клуб. По поводу "Сочи" надо отдать должное Александру Точилину. Он может вырасти в сильного тренера. Надеюсь, у него все получится в Премьер-лиге. Состав у команды не самый слабый, новички - достаточно крепкие футболисты. "Сочи" очень важно провести на старте несколько удачных матчей и тогда все будет хорошо.

Где будем смотреть

12 июля, пятница, Матч Премьер

19.45 "Арсенал" - "Динамо". Прямая трансляция.

13 июля, суббота, Матч ТВ

18.15 "Спартак" - "Сочи". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25 "Урал" - "Уфа". Прямая трансляция.

21.25 "Ростов" - "Оренбург". Прямая трансляция.

14 июля, воскресенье, Матч Премьер

16.15 "Крылья Советов" - ЦСКА. Прямая трансляция.

18.45 "Зенит" - "Тамбов". Прямая трансляция.

21.25 "Ахмат" - "Краснодар". Прямая трансляция.