В Польше полиция разыскивает пропавшего российского мальчика

Польские правоохранители ведут активные поиски пропавшего мальчика с российским гражданством.

Вечером 10 июня пятилетнего Давида Жуковского забрал из дома отец, после чего уехал вместе с сыном в неизвестном направлении. Позже тело мужчины обнаружили рядом с железнодорожным полотном. Он погиб при странных обстоятельствах, попал под поезд. Недалеко от места происшествия стражи порядка обнаружили машину мужчины. При этом местонахождение ребенка до сих пор установить не удалось.

Польская полиция распространила сообщение о пропаже мальчика на своем официальном сайте и разместила его фотографию. Правоохранители просят местных жителей в случае наличия какой-либо информации незамедлительно набрать номер соответствующих служб, принимаются даже анонимные сообщения.

По информации властей, Давид Жуковский среднего телосложения, волосы русые, зачесаны набок. В день исчезновения он был одет в толстовку сине-серого цвета, синие джинсы и синие кроссовки.

К поисковой операции привлечены спасатели, пожарные и кинологи. В общей сложности в мероприятиях задействованы около ста человек. Поиски ведутся в том числе с вертолетов.