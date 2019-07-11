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11.07.2019 08:01
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Текст: Марина Гусенко
Время от времени появляются новости о возгораниях и взрывах батарей у гаджетов. Это происходит по трем причинам: перегрев, заводской брак или старение устройства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Фото: sakhalin.info
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Все девайсы имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор. Он отличается универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в обслуживании. Но в случае резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", в редких случаях может возникнуть течь.

Плюс удар или любое повреждение могут спровоцировать чрезмерный нагрев батареи, а это повлечет за собой взрыв.

Фото: iStock
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Как себя обезопасить?

Во-первых, рекомендуется использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем.

Во-вторых, нельзя допускать перегрев устройства. Его нельзя оставлять под прямыми лучами солнца, класть под подушку. В процессе зарядки лучше не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, это грозит двойным перегревом и сократит срок службы батарейки. Это не касается случаев, когда уровень заряда полон. Да и обычное использование девайса на зарядке безопасно для батареи.

В-третьих, так как аккумулятор может взорваться из-за падения, лучше отложить его сторону при планировании, например, занятий спортом.

В-четвертых, не стоит носить смартфон в заднем кармане одежды: если вы сядете на него и на твердую поверхность, аккумулятор может взорваться.

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В-пятых, если вы увидели, что батарейка вздулась, девайс нельзя использовать, так как начались химические реакции, которые могут повлечь взрыв.

Если вдруг у вас на глазах аккумулятор загорелся, нужно выдернуть из розетки зарядное устройство, не прикасаясь к гаджету. И желательно обесточить помещение. По возможности накрыть девайс чем-то, что плохо горит или бросить его в воду.

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