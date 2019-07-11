В России появится перечень опасных пород собак

В ближайшее время в стране может появиться перечень потенциально опасных пород собак. Это наложит ряд ограничений на владельцев этих животных. В Российской кинологической федерации опасаются, что в список могут попасть и такие животные, как кавказская овчарка, московская сторожевая, черный русский терьер, рассказал глава РКФ Владимир Голубев.

"РГ" неоднократно писала, что содержание собак во многих регионах (и особенно часто - в Москве) и бывших союзных республиках неоднократно пытались отрегулировать. Сколько-нибудь значимым документом в 2007 году стал так называемый Модельный закон об обращении с животными, принятый парламентской ассамблеей стран СНГ. Это была своего рода детальная рекомендация для парламентов содружества, как лучше всего урегулировать извечный "собачий" вопрос. В числе прочего в Модельном законе был перечень из 40 потенциально опасных пород. По оценкам российских кинологов, список составили "на глазок", четких критериев не было. Наверное, каждый "несобачник" немало читал о том, как бультерьер/бульдог/алабай "растерзал, загрыз, убил". Вот и в Ассамблее читали. Однако ни в одной из стран СНГ, в том числе и в России, эти рекомендации за основу не приняли.

В РФ в прошлом году был принят абсолютно автономный и выстраданный парламентами и жителями разных регионов Закон "Об ответственном обращении с животными...". Там изложены общие принципы содержания питомцев и четко прописано, и так известное "мы в ответе за тех, кого приручили". Есть только базовый закон, впоследствии он будет ссылаться на различные постановления правительства. Например, недавно "РГ" писала, что утвержден перечень экзотических животных, содержать которых в жилище будет запрещено с 1 января 2020 года. Теперь на очереди - список потенциально опасных пород собак. Пока еще нет ясности, какое он будет иметь значение. Но не исключено, что за выгул этих животных в "неположенных местах" будут штрафовать, отметил Голубев.

"В последний раз этот перечень обсуждался на Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, - отмечает Голубев. - Предлагался перечень (есть в распоряжении "РГ"), напоминающий тот, что уже был в Модельном законе". Кинологи настаивают: перечень должен быть сокращен. Профессионалов удивило появление в нем фила бразилейро, московской сторожевой и других пород, представители которых хорошо взаимодействуют даже с детьми. "Потенциально опасные" собаки способны оказывать оздоравливающий эффект, например, на детей с ДЦП.