Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина

Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Очевидно, что противостояние между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД страны в ближайшее время продолжится.

"Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений № 10367 об отставке и № 10346 об увольнении Павла Климкина с должности главы министерства иностранных дел", - передает портал 112.ua.

Для принятия соответствующего решения требовалась поддержка 226 законодателей, однако во время голосования в зале присутствовал только 141 народный избранник. При этом одобрили увольнение главы МИД 137 членов парламента.

Напомним, что с инициативой убрать Павла Климкина с должности выступил президент Украины Владимир Зеленский. Верховная рада 30 мая зарегистрировала три президентских проекта постановлений об увольнении министра обороны Степана Полторака, руководителя СБУ Василия Грицака и главы МИД Павла Климкина.

Примечательно, что накануне инаугурации президента Украины Павел Климкин сам заявлял о решении уйти в отставку. Он говорил, что собирается пойти в политику и ищет членов будущей команды.