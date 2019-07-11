Нынешняя уже 14 Всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья", которая оказывает помощь больным детям, пройдет со 2-го по 11 сентября. Теплоход "Василий Чапаев" с ведущими специалистами федеральных медицинских центров отправится по маршруту: Москва, Дубна, Рыбинск, Плес, Кинешма, Нижний Новгород, Муром, Рязань, Коломна, Москва. Все обследования и консультации проводятся бесплатно. До старта акции еще много времени, а оргкомитет Лиги начал подготовку уже сейчас. Почему?

- Очень высок профессиональный потенциал Лиги здоровья нации, - отмечает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - Квалификация специалистов "Волны" позволяет провести качественные осмотры детей, отобрать их для оказания медицинской помощи разной сложности, включая уникальные высокотехнологичные операции в лучших центрах страны.

И к этому надо готовиться. Надо составить списки детей, которые нуждаются в обследованиях по различным специальностям, чтобы помощь была оптимально адресной. А еще на местах должны быть осведомлены, что на теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи, обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. В каждом городе пройдут фестивали по здоровому образу жизни.

На теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи, обучиться элементам ее оказания

Напомним, что впервые "Волна" отправилась в плавание в 2006 году. С той поры более 10 000 детей прошли на ней медицинские обследования, консультации специалистов. Более 1,5 тысячи детей по направлениям "Волны" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы. "Волна" побывала в разных ситуациях. Не обходили ее стороной штормы и качки. Прошлогодние - в водах Черного моря - оказались особенно жестокими. Но не было случая, чтобы отменили прием специалистов. Не было случая отказа в приеме, даже если за помощью обращался так называемый самотек, то есть ребенок без всякого направления, сопровождения, не указанный ни в каких списках. А нередко соискателей помощи было сверх меры, нередко нарушались все расписания и графики, но никогда ни один капитан не отказывал продлить стоянку. И теплоход ждал, пока будут приняты все, кто обратился к специалистам. Как это удавалось капитанам? Низкий им за это поклон.

Каждый год у "Волны" свой маршрут. Первая прошла по городам Поволжья. Тогда-то и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день. Есть, скажем, такая у "Волны" традиция. Неважно, из какого пункта она берет начало. Неважно, какая на дворе погода. Неважно, какое время суток. Отец "Волны" - так между собой называем мы президента Лиги здоровья нации, академика Лео Антоновича Бокерия - всегда провожает очередную "Волну". И, поверьте, это очень важно. Это некий камертон, какой-то особый настрой. Настрой на милосердие, чрезвычайно важное в наше цифровое время.

За эти годы наши теплоходы прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Черноморскому побережью. Причаливала "Волна" в городах Урала, Сибири, Дальнего Востока, а в 2018 году прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Инициатива проведения "Волны" в этом регионе была поддержана президентом страны.

В этом году сентябрь это не только начало нового учебного года. Это время встречи "Василия Чапаева" с жителями восьми городов. Он причалит у Окских берегов без шашки - с фонендоскопом…