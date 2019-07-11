Всемирный конгресс украинцев признали нежелательной в России организацией

Неправительственная организация "Всемирный конгресс украинцев" официально признана нежелательной в России. Такое решение вынесла Генеральная прокуратура РФ, изучив материалы о работе канадской НПО.

"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Уточняется, что полное название канадской неправительственной организации - Ukrainian World Congress. Информация о решении генпрокуратуры уже направлена в Министерство юстиции, которое ведет реестр нежелательных НПО.