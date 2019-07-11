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11.07.2019 23:40
Рубрика: Власть

Всемирный конгресс украинцев признали нежелательной в России организацией

Неправительственная организация "Всемирный конгресс украинцев" официально признана нежелательной в России. Такое решение вынесла Генеральная прокуратура РФ, изучив материалы о работе канадской НПО.

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"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Уточняется, что полное название канадской неправительственной организации - Ukrainian World Congress. Информация о решении генпрокуратуры уже направлена в Министерство юстиции, которое ведет реестр нежелательных НПО.

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