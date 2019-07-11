ВСУ выпустили 116 мин по районам десяти населенных пунктов

Украинские военные выпустили около 116 мин и снарядов по районам Донецкой народной республики (ДНР).

"С 03:40 до 08:20 вооруженные формирования Украины вели обстрелы территории республики. Всего было выпущено 116 мин и артиллерийских снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра", - заявил представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на которого ссылается РИА Новости.

По его словам, под обстрел попали десять населенных пунктов. Огонь вели в том числе из гранатометов и стрелкового оружия. Сведений о жертвах и разрушениях не приводится.

Кроме того, украинские силовики как минимум 23 раза за истекшие сутки нарушили перемирие в Донбассе.

