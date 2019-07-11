Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение

Воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, нельзя будет использовать под этим названием, а якутские алмазы будут охраняться как бренд. Это станет одним из следствий принятия законопроекта, который прошел второе чтение.

Законопроект был внесен группой парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Согласно предложению, в Гражданском кодексе будет закреплено понятие "географическое указание" как новый объект интеллектуальных прав.

Такой региональный бренд позволит идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта. В качестве указания, например, можно было бы зарегистрировать калужское тесто, байкальского омуля, камчатского краба, якутские алмазы, золото Костромы, пояснил один из авторов проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новый вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара. Однако "географическое указание" будет иметь более простую регистрацию. Еще одно ключевое отличие - географическая "отметка" будет присваиваться товару в том случае, если хотя бы одна из стадий производства находилась на территории конкретного региона.

Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Что касается зарубежного опыта, то в Евросоюзе, например, охраняется более 3 тыс. географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

Основные новеллы нового закона вступят в силу по истечении года после дня официального опубликования закона. При этом нормы, касающиеся ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки, вступят в силу с отсрочкой на 5 лет.

- Обсуждаемый законопроект имеет большое значение для российских регионов, многие из которых имеют свою историческую, культурную или природную уникальность, особые традиции, в том числе в сфере прикладного творчества, национальной кухни, - заявил глава комитета. - Новеллы позволят предоставить новые упрощенные возможности для регистрации и продвижения региональных брендов, которые уникальны именно своим географическим происхождением. Изменения будут способствовать развитию российских производителей товаров, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности экономики регионов.