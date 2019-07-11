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11.07.2019 16:17
Рубрика: В мире

Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать всех высших должных лиц, которые занимают свои посты с 23 февраля 2014 года. Об этом он написал в своем Facebook.

"Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года", - подчеркнул он.

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По словам украинского президента, его команда подготовила законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти", более известного как закон о люстрации. Он уточнил, что инициатива дает только общественную оценку деятельности упомянутых лиц, а также выразил уверенность, что в будущем они получат и справедливую юридическую оценку.

Главу Украины к этому популистскому шагу якобы подвигло все увиденное за время пребывания на посту. "Я ежедневно общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз", - резюмировал Зеленский.

Добавим, что до сих пор люстрация распространялась на Украине только на чиновников времен правления Виктора Януковича. Сам закон сейчас рассматривает Конституционный суд на предмет соответствия основному закону двух десятков его положений.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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