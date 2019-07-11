Зеленский выступил против федерализации Украины

Киев не позволит навязывать себе какие-либо планы по федерализации государства. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

"Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации", - приводит слова Зеленского РИА Новости.

Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.

Вопрос федерализации ранее поднял украинский политик Виктор Медведчук. По его мнению, автономия Донбасса в составе Украины может спасти государство от распада.