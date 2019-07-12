13 июля 1944 года был освобожден от фашистов Вильнюс

13 июля 1944 года был освобожден город Вильнюс. Это была первая столица союзной республики, оккупированная немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны, город был занят 3-й танковой группой Г. Гота уже 24 июня 1941 года.

По иронии судьбы, в июле 1944 года Вильнюс находился в сфере ответственности немецкой 3-й танковой армии. Однако ситуация на фронте к тому моменту развернулась на 180 градусов. Проводившаяся 5-20 июля 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта Вильнюсская операция являлась частью операции "Багратион". После окружения немецкой 4-й армии под Минском, Ставка поставила войскам фронта, которым тогда командовал И.Д.Черняховский, задачи на развитие наступления в Прибалтике и Западной Беларуси. По Директиве Ставки №220126 от 4 июля 1944 г. 3-й Белорусский фронт должен был "не позже 10-12 июля овладеть Вильно [Вильнюсом] и Лидой". Последующей задачей стали переправы через Неман. Нужно было ковать железо, пока горячо и не давать противнику зацепиться за выгодные рубежи обороны и удержать важные узлы дорог. Общая численность войск 3-го Белорусского фронта составляла 328 тыс. человек.

Сплошной фронт в тот момент попросту отсутствовал. Советские войска все ближе подходили к Восточной Пруссии. Германское командование стремилось любой ценой сдержать продвижение советских войск. Одной из "свежих идей" стала концепция "крепостей" - удерживаемых даже в условиях окружения населенных пунктов в узлах дорог. Автором этой концепции был лично Гитлер. Город Вильнюс был назначен "крепостью" еще весной 1944 г. Надо сказать, что немецкие генералы скептически относились к идее фюрера и командующий 3-й танковой армией К.Рейнгардт предлагал оставить Вильнюс и не рисковать окружением. Однако это мнение было проигнорировано и объявленный "крепостью" город накачивался резервами. В Вильнюс даже высадили десантников в количестве 600 человек.

С военной точки зрения Вильнюс давал выгодные позиции для обороны. С севера и запада город прикрывается рубежом р.Вилия, причем в северной части города берег обрывистый, недоступный для форсирования танками и артиллерией и труднодоступный даже для пехоты. С востока город прикрывается р.Вилейка. Здесь на берегу находилось множество каменных зданий, включая церкви с толщиной стен до 2-3 метров. По окраинам города были отрыты траншеи. Городские постройки, в первую очередь каменные и кирпичные, были подготовлены к обороне.

Основу гарнизона составляли остатки соединений вермахта, разбитых под Витебском и Минском. Опросом пленных и по документам советской разведкой было установлено присутствие в Вильнюсе солдат и офицеров из 14 разных соединений, не считая мелких отрядов. Также, как отмечено в одном из документов, в гарнизон входил "Добровольческий националистический отряд литовцев около 1000 человек". Вся эта пестрая масса насчитывала около 12-15 тысяч солдат и офицеров и располагала артиллерией и бронетехникой. По немецким данным гарнизон насчитывал 4-6 тысяч человек, но это нижняя граница его численности. Возглавил гарнизон генерал Штахель.

По решению И.Д. Черняховского, на вильнюсское направление нацеливалась 5-я армия Н.И.Крылова, 5-я гвардейская танковая армия П.А. Ротмистрова и гвардейцы В.Т.Обухова. 5-я армия насчитывала на тот момент (5 июля) 74 тысячи человек, 5 гвардейской танковой армии 23 тысячи человек и гвардейцы - 13 тысяч человек. Первоначально предполагалось овладение Вильнюсом с ходу.

Помимо советских и немецких войск, а также партизан, в боевых действиях в районе Вильнюса принимала участие "третья сила" в лице АК (Армии Крайовой) - польское повстанческое объединение, руководимое лондонским правительством. Концепцией Армии Крайовой на тот момент являлось вклинение между отходящим Вермахтом и наступающей Красной армией. Предполагалось освобождать населенные пункты Польской республики в границах 1939 г. и добиваться их признания. Вильно (Вильнюс) был именно таким пунктом и можно даже сказать "пробным камнем" для АК. Можно даже сказать, что Вильнюс стал репетицией Варшавского восстания в уменьшенном масштабе. Первая попытка взять город в ночь на 7 июля еще до подхода советских войск закончилась для АК неудачей. Это было немного предсказуемо ввиду небольшой численности отрядов АК и наличию в Вильнюсе сильного "крепостного" гарнизона.

7 июля 1944 г. советские войска вышли в район Вильнюса. С северо-востока подошли стрелковые части 5-й армии и 3-й гвардейский мехкорпус, а с юго-востока - войска 5-й гвардейской танковой армии. Танкисты Ротмистрова завязали бои на юго-западной окраине города, районом железнодорожной станции и аэродрома, гвардейцы атаковали Вильнюс с северо-востока. Однако обнаружившееся упорное сопротивление "крепостного" гарнизона заставило И.Д.Черняховского вывести части 5-й гвардейской танковой армии из города и направить танкистов дальше на запад. Мехкорпус продолжил штурмовать Вильнюс совместно с пехотой 5-й армии. Об ожесточенности боев за Вильнюс говорят потери: пехота 5-й армии теряла в день по 100-250 человек убитыми.

Если для АК штурм Вильнюса стал репетицией Варшавского восстания, то для Красной армии Вильнюс стал пробным камнем штурма "крепостей" в варианте их упорного удержания противником. Для штурма Вильнюса активно использовались огнеметы, как ранцевые, так и установленные в огнеметных танках. Вариант "обойти город" не рассматривался, т.к. Вильнюс являлся важным узлом коммуникаций.

К исходу 12 июля гарнизон был разъединен на две группы, одна в городском районе Лукишки (с главным опорным пунктом в Лукишской тюрьме, одной из известных тюрем Российской Империи), другая в районе Обсерватории. Еще днем 12 июля по району тюрьмы и Обсерватории советская авиация выполнила около 370 вылетов, на тюрьму было сброшено примерно 90 тонн бомб. Ранним утром 13 июля была предпринята отчаянная попытка прорыва в юго-западной части Вильнюса. Прорвалось около 1000 человек, который стали двигаться по северному берегу р.Вилия на запад. В основной массе прорывающаяся группа была уничтожена советской пехотой. Остатки гарнизона города капитулировали 13 июля.

Попытка германского командования силами 6-й танковой дивизии усиленной "Пантерами" дивизии "Великая Германия" деблокировать вильнюсский гарнизон, успеха не имела. Всего штурмовавшими город советскими войсками было взято в плен в Вильнюсе около 5 200 солдат и офицеров противника, трофеями штурмующих стали 156 орудий, 28 танков и САУ, 1100 автомашин, 100 мотоциклов и много другого военного имущества.

В ходе штурма Вильнюса к советским войскам присоединились подразделения АК. Однако по окончании штурма АКовцы были разоружены. Причем часть бойцов АК была распущена командирами отрядов по домам. Для советского правительства существование неконтролируемой "третьей силы" было неприемлемо, что и стало побудительным мотивом разоружения. Обычно АК предлагали вступать в Войско Польское, дивизии которого воевали в тот момент в восточной Польше. По существу, военные возможности Армии Крайовой оказывалось значительно меньшими, нежели политические амбиции ее руководителей.

Вильнюс не стал для 3-го Белорусского фронта камнем преткновения, невзирая на напряженный штурм города, войска фронта продвинулись с 7 по 13 июля на 50-60 км к западу от города. Не участвовавшие в штурме города армии продвигались на запад, сбивая пока еще слабые заслоны немецких резервов. К 20 июля продвижение войск И.Д.Черняховского составило 210 км. Удалось захватить плацдармы на западном берегу Немана и тем самым создать предпосылки для выхода на границу Германии. Общие потери 3-го Белорусского фронта с 1 июля по 20 июля 1944 г. составили 45785 человек, потери 5-й армии и подчиненных ей частей в штурме Вильнюса можно оценить в 4-5 тысяч убитыми и ранеными.