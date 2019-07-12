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12.07.2019 17:19
Рубрика: Культура

Александр Роднянский возглавит новый кинофестиваль дебютов

Текст: Сусанна Альперина
В прошлом году на "Кинотавре" - главном кинофестивале российского кино, президентом которого является Александр Роднянский, возродили конкурс дебютов. В этом году на юбилейном "Кинотавре" такой конкурс не проводили. В кулуарных разговорах приводились разные причины, почему конкурс дебютов снова отменен. А вот сегодня стало понятно, что есть еще одна причина, причем, весьма весомая.

В своем аккаунте в Instagram Александр Роднянский написал о том, что "Культурная программа Санкт-Петербурга обогатится новым кинематографическим событием - с 26 по 28 июля этого года в Новой Голландии впервые пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино. Я принял любезное приглашение организаторов стать президентом этого фестиваля…"
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Далее знаменитый продюсер рассказал о программе нового киносмотра, предварительно сделав экскурс о том, что такое Новая Голландия. Мы эту часть опустим - пусть те, кто приедет на фестиваль, откроют для себя эту атмосферную обновленную площадку. Скажем лишь, что, по словам Роднянского, это "живой исторический парк, предлагающий своим посетителям художественные выставки, концерты, лекции и другие культурные события. Включая теперь и Международный фестиваль дебютного кино, цель которого открывать своим гостям новые художественные рубежи и новых авторов".

В рамках трехдневной программы фестиваля (как он называется, пока неизвестно - прим. "РГ") пройдет российская премьера фильма "Сувенир" Джоаны Хогг, обладателя Гран-при 2019 Sundance. Этот фильм был показан в этом году и на "Берлинале" и получил очень хорошие отзывы. Скажем коротко - каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к искусству кино, рекомендуется обязательно посмотреть этот фильм. Также на фестивале дебютов пройдет российская премьера фильма-участника Каннского кинофестиваля 2018 года "Долгий день уходит в ночь" Би Ганя. Состоится и петербургская премьера фильма "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Одновременно с выходом в российский прокат покажут "Гив ми либерти" Кирилла Михановского - этот фильм заставил о себе говорить после фестиваля Sundance и "Двухнедельника режиссеров" Каннского кинофестиваля. Лента "И придет огонь" обладателя приза жюри "Особого взгляда" Канн 2019 года Оливера Лаше - также будет показана в Питере. И Михановский, и Лаше ответят после показа на вопросы зрителей. Свои мастер-классы на фестивале проведут Кирилл Михановский и Кантемир Балагов, который покажет рабочие материалы к фильму "Дылда" и расскажет, как менялся фильм на разных стадиях производства, что должно быть очень интересно - у картины, получившей в Каннах приз за режиссуру "Особого взгляда" и награду жюри ФИПРЕССИ, богатая история.

"Будете в Питере в эти дни, приходите", - пишет Александр Роднянский. Добавим от себя - можно и специально приехать в Северную столицу в эти дни, на новый кинофестиваль. Тема дебютов сегодня - в центре внимания. Если бы на деловой площадке кинофестиваля компетентный специалист еще бы и разъяснил государственную политику в области кинодебютов - это пошло бы на пользу и новому киносмотру, и индустрии в целом.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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