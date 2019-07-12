Американскому переводчику Пушкина вручили российский паспорт

Солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин светит и иноязычным читателям - благодаря гражданину США Джулиану Генри Лоуэнфельду. В пятницу, 12 июля, состоялась торжественная церемония вручения российского паспорта именитому переводчику. Документ торжественно передали ему в руки в здании Государственного исторического музея.

"Ровно месяц назад президент принял решение о предоставлении Джулиану российского гражданства. Он известен как замечательный, даже лучший переводчик Пушкина на английский язык. Россия во всех проявлениях имеет в вашей судьбе особенное значение - и это все закономерно и очень правильно", - обратился министр культуры Владимир Мединский к Джулиану в процессе вручения.

Затем переводчик и поэт произнес присягу и торжественно пообещал любить, беречь, почитать и защищать свою новую Родину. Когда заиграл гимн России - он пел его наравне со всеми.

"Любовь неизъяснима логикой - и сегодня я здесь потому что люблю Россию. Я люблю и Америку, место где живут мои родные и покоятся мои предки, и не отказываюсь от нее. Но меня восхищает отзывчивость русской души. Здесь я счастлив, здесь я люблю и чувствую любовь и творческое вдохновение. Чувствую потрясающую энергию, духовную и любящую", произнес трогательную речь Джулиан.

Вернее, теперь Юлиан Андреевич - как, обратившись ко всем присутствующим, с гордостью попросил его называть поэт. "Сегодня вы устроили мне праздник, от которого мое сердце поет", - добавил он, сделав ответный подарок - подготовив невероятно красивую песню на слова Пушкина и собственноручно написав к ней музыку.

Владимир Мединский еще раз поздравил поэта с получением российского паспорта и заметил, что всем советует изучать английский язык именно по творчеству Юлиана Андреевича: "Сравнивая оригинал и столь невероятно художественный перевод, можно легко и просто выучить язык".