"Атлетико" требует 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд

Испанская "Барселона" сегодня официально объявила о подписании контракта с Антуаном Гризманном. Трансферная история, длившаяся на протяжении двух лет, закрыта? Кажется, нет.

Напомним, изначально в контракте француза с мадридским "Атлетико", за который Гризманн выступал предыдущие пять лет, были прописаны отступные в размере 200 миллионов евро. Однако с 1 июля текущего года эта сумма уменьшилась до 120 миллионов. Которые "Барса" и выплатила мадридцам. Что же не устроило в сделке столичный клуб?

По мнению "Атлетико", процесс согласования условий контракта Гризманна с "Барсой" начался еще 14 мая, когда футболист объявил о своем решении уйти из мадридской команды, и завершился до 1 июля. Таким образом, каталонцы должны выплатить все 200 миллионов евро.

"Атлетико" уже выступил с официальным заявлением по этому поводу, подчеркнув, что клуб рассматривает возможность обращения в суд.