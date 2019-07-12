Боксер Ковалев проведет бой против Ярда 24 августа в Челябинске

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Организатором вечера профессионального бокса, главным поединком которого станет поединок между Ковалевым и Уордом, стали Федерация бокса России и несколько промоутерских компаний.

На кону стоит чемпионский пояс WBO, который россиянин вернул себе в феврале нынешнего года. Ярд до сих пор не знает поражений на профессиональном ринге - 18 побед в 18 боях, в том числе 17 нокаутом.

Послужной список 36-летнего Ковалева, который на восемь лет старше своего соперника, насчитывает 37 боев, из которых в 33 он выиграл (28 нокаутом), в трех уступил и еще один свел вничью.

Ранее на этой неделе Ковалев объявил, что собирается завершить карьеру в 2020 году.

"Конец 2020 года - и хорош. Пора воспитывать пацана, на хоккей ходить, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Пояса - это хорошо, но нужно хорошо закончить", - заявил боксер во время прямого эфира на своей странице в Instagram.