Новости

Суд освободил задержанного в Краснодаре актера из "Легенды № 17" 13:57
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию 13:50
На Алтае свиньи напали на детей, 4-летняя девочка госпитализирована 13:49
В Саратове из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в яму 13:45
Боксер Ковалев проведет бой против Ярда 24 августа в Челябинске 13:42
На Урале отдали под суд прятавшегося в шкафу алиментщика 13:27
Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера 13:25
В Кремле заявили о соблюдении договоренностей с Турцией по С-400 13:16
СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 13:16
Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы 13:14
В Дагестане запущен путеводитель по республике 13:13
Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет 13:07
В Петербурге ювелирный магазин обокрали через дыру в полу 13:07
Брестский регион заключит соглашения с Воронежской областью и Ставропольем 13:05
Дербент и турецкий город Конья станут побратимами 13:02
Экипаж рейса Симферополь - Петербург спас девушку во время полета 12:59
МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет 12:52
Песков прокомментировал планы новых санкций США 12:49
Юрия Шатунова прооперируют еще раз 12:45
В Петербурге школьницу госпитализировали после укусов матери 12:43
Двое пассажиров перевернувшегося в Туве УАЗа найдены живыми 12:40
В Ингушетию будут приглашать архитекторов из других регионов 12:40
В Щацке сотрудница банка похитила четыре миллиона рублей 12:34
Путин поздравил режиссера Лунгина с юбилеем 12:31
Минск готов к участию в стратегических проектах Великого Новгорода 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 13:42
Рубрика: Спорт

Боксер Ковалев проведет бой против Ярда 24 августа в Челябинске

Текст: Максим Домчев

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев завершил карьеру

Организатором вечера профессионального бокса, главным поединком которого станет поединок между Ковалевым и Уордом, стали Федерация бокса России и несколько промоутерских компаний.

На кону стоит чемпионский пояс WBO, который россиянин вернул себе в феврале нынешнего года. Ярд до сих пор не знает поражений на профессиональном ринге - 18 побед в 18 боях, в том числе 17 нокаутом.

Послужной список 36-летнего Ковалева, который на восемь лет старше своего соперника, насчитывает 37 боев, из которых в 33 он выиграл (28 нокаутом), в трех уступил и еще один свел вничью.

Ранее на этой неделе Ковалев объявил, что собирается завершить карьеру в 2020 году.

"Конец 2020 года - и хорош. Пора воспитывать пацана, на хоккей ходить, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Пояса - это хорошо, но нужно хорошо закончить", - заявил боксер во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Спорт Бокс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"
Песков прокомментировал планы новых санкций США
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты