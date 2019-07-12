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Рубрика: Культура

Борис Гребенщиков получил первую премию на фестивале независимого кино

Текст: Александр Алексеев
В Вене прошел Международный фестиваль независимого кино. На нем были замечены и россияне.

Награду получил клип Бориса Гребенщикова "Темный как ночь", признанный лучшей корометражкой. А актер Константин Хабенский, сыгравший машиниста поезда, был удостоен первой премии в номинации "за лучшую мужскую роль второго плана". Им вручили большие позолоченные статуэтки в виде собранных в букет звезд. Что приятно, хоть и удивительно - музыкальные видео премии в номинации "Лучшее короткометражное кино" обычно не получают.

Фото: kinopoisk.ru
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Лидер "Аквариума" не раз писал музыку и песни для фильмов. Стоит вспомнить хотя бы его работу над саундтреками к лентам "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" или "Два капитана - 2" (здесь уже в содружестве с Сергеем Курехиным).

Теперь же Борис Гребенщиков с помощью режиссера Радды Новиковой и сценариста Александра Цыпкина решил создать осовремененную версию романа Льва Толстого "Анна Каренина". Поэтому у клипа "Темный как ночь" есть и пояснительный подзаголовок: "Каренина 2019".

- "Если честно, я писал сценарий с целью провокации и не ожидал, что "Анна Каренина - убийца" получит такую поддержку, - пояснил получение двух наград сценарист Цыпкин. - Вероятно, женщин мы достали основательно".

А одна из зрительниц, кстати, по имени Анна, высказалась куда как более резко:

- "Это "корометражка" заставляет задумать о том, каких мужчин мы выбираем..."

Так что Борис Гребенщиков, записывая новый сингл и готовя клип, в любом случае не прогадал. Вот только песню "Темный как ночь" в концертах пока, кажется, так и не исполнял…

Культура Кино и ТВ Наше кино Музыка с Александром Алексеевым
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