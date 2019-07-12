Новости

Омского Мимино взяли под стражу на два месяца 15:29
Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера 15:20
В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко 15:14
Путин обсудил с членами Совбеза российско-украинские отношения 15:09
Астрономы сообщили, где в России лучше всего будет видно лунное затмение 15:05
В Ла Лигу поступили документы о выкупе трансфера Гризманна 15:04
В столице начали мыть и красить мостовые сооружения на Москве-реке 15:02
В Москве ребенок получил травму руки при выходе из лифта 15:01
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России 15:00
В уничтожении цивилизации острова Мальта обвинили облако 15:00
Названы самые выгодные для перепродажи пятилетние кроссоверы 15:00
В Китае найдено 7000-летнее сооружение неизвестного предназначения 14:57
В древнем янтаре обнаружена птица с невероятным пальцем 14:55
В Москве загорелось здание РГАЛИ 14:51
Видео: владелец спорткара попал в нелепое ДТП, не проехав и 50 метров 14:37
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке 14:29
В Албании задержан причастный к ИГ россиянин 14:28
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла 14:27
Личная переписка третьего века рассказала о любимых блюдах христиан 14:14
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России 14:12
Суд освободил задержанного в Краснодаре актера из "Легенды № 17" 13:57
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию 13:50
На Алтае девочка госпитализирована после нападения свиней 13:49
В Саратове из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в яму 13:45
Боксер Ковалев проведет бой против Ярда 24 августа в Челябинске 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
12.07.2019 14:12
Рубрика: Экономика

ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России

Текст: Екатерина Ясакова

Международные платежные системы (МПС) не уйдут из России из-за будущих изменений в законе "О национальной платежной системе". Об этом заявили в пресс-службе ЦБ "Российской газете".

Как ранее сообщил "Коммерсантъ", нововведения в документе, которые подразумевают беспрерывность платежей, не позволят платежным системам соблюдать международные санкции. Из-за этого МПС уйдут из России.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Но регулятор не видит поводов для беспокойства.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платёжными системами", - заключили в Банке России.

Госдума 23 июля рассмотрит законопроект во втором чтении.

Экономика Финансы Закон о национальной платежной системе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Кремле заявили о соблюдении договоренностей с Турцией по С-400
Песков прокомментировал планы новых санкций США
Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"