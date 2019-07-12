ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России

Международные платежные системы (МПС) не уйдут из России из-за будущих изменений в законе "О национальной платежной системе". Об этом заявили в пресс-службе ЦБ "Российской газете".

Как ранее сообщил "Коммерсантъ", нововведения в документе, которые подразумевают беспрерывность платежей, не позволят платежным системам соблюдать международные санкции. Из-за этого МПС уйдут из России.

Но регулятор не видит поводов для беспокойства.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платёжными системами", - заключили в Банке России.

Госдума 23 июля рассмотрит законопроект во втором чтении.