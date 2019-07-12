ЦБ отозвал лицензии у двух организаций

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Небанковской кредитной организации "21 ВЕК".

Банк России принял такое решение, поскольку организация не нарастила собственные средства до минимальной величины, установленной законом.

"Деятельность НКО "21 ВЕК" на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководством и собственниками НКО "21 ВЕК" не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной статьей 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 01.07.2019 в размере 90 миллионов рублей", - сообщается на сайте регулятора.

В организации назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"21 ВЕК" не является участником системы страхования вкладов.

Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр".

Организация также не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной законом, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

"Частный РКЦ" не является участником системы страхования вкладов.