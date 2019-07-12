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Текст:   Владимир Кузьмин  (Ставрополь)
Фото:   Сергей Куксин 
17:24 12.07.2019

Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование

Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пятницу глава правительства прилетел в Ставропольский край, чтобы обсудить, как можно в регионах стимулировать своевременное и качественное строительство при реализации нацпроектов. Средства на это выделяются значительные - объем капитальных вложений за все годы составит 7 триллионов рублей.

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Стройки предусмотрены во всех без исключения субъектах Федерации, а сейчас, подчеркнул премьер в ходе совещания, в России лето, и это пик строительного сезона. "Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде является таким темпом, как нужно, - заявил Медведев. - Этот темп нужно наращивать, наращивать практически в каждом регионе страны".

Если в начале года по нацпроектам был ряд вопросов финансового характера, то сейчас, подчеркнул председатель правительства, средства на мероприятия в регионы поступили. "Но нужно, чтобы эти деньги как можно быстрее доходили до исполнителей", - указал он.

Правительство со своей стороны предприняло ряд мер, чтобы упростить строительные процедуры: реформирована контрактная система, упрощены конкурсные процедуры, сокращено время проведения закупок, созданы дополнительные барьеры для всякого рода недобросовестных и неквалифицированных участников рынка. "Кроме того, мы готовимся возродить по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования", - сообщил Дмитрий Медведев.

Масштабное строительство в рамках национальных проектов должно подтолкнуть к развитию смежные отрасли, особенно стройматериалов. "Нельзя допускать ни перепроизводства, ни дефицита. Нельзя свалиться и в спекулятивный разгон цен", - предупредил премьер-министр.

Актуальным остается вопрос стимулирования жилищного строительства. Главе правительства показали в Ставрополе новый жилой комплекс "Российский", который планируется полностью вместе со всей социальной инфраструктурой ввести в период 2019-2023 годов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объяснил, что это стало возможно благодаря федеральным программам софинансирования застройщикам части затрат на социальную и инженерную инфраструктуру. Особенно это актуально для низкорентабельных строительных проектов. Он призвал федеральное правительство подумать о том, чтобы добавить средства в эти программы. "Как раз вы дали поручение предусмотреть на трехлетку увеличение программы "Стимул", - напомнил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. - Мы эти предложения готовим с минфином. Сейчас их отрабатываем".

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Медведев призвал не зацикливаться только на многоквартирных стройках, а заниматься также развитие индивидуального жилищного строительства. Правительству необходимо завершить разработку программы по ИЖС: "Нужно уделить особое внимание созданию стимулов, в том числе финансовых, которые бы сделали эту программу привлекательной для людей".

Еще губернатор Владимиров от имени всех коллег попросил принять меры в отношении компаний, которые проводят разного рода махинации на торгах по госконтрактам. Дмитрий Медведев напомнил, что давал поручения для введения административной ответственности и повышенных штрафов.

"Я предложил уголовную ответственность установить для тех, кто подписывает заведомо неконкурентные предложения", - добавил он. Такая резкая мера объясняется тем, что фирмы-однодневки штрафовать иногда бесполезно. "Выписали ей штраф 50 тысяч рублей. Она либо заплатила, либо даже не заплатила. Кому от этого страшно? А все торги полетели", - рассудил премьер.

А при уголовной ответственности человек будет понимать, что за ним придут и, как выразился Медведев, "он будет сидеть при всех царях". "Если это бизнес, значит будет сидеть, что же... Для кого-то это будет наукой", - заявил он.

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