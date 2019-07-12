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Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер

Новости
    12.07.2019, 15:42
Текст:   Олег Усков

Давняя и обоюдная личная неприязнь, цветущая между нынешним президентом США Дональдом Трампом и бывшим губернатором Калифорнии, актером и физкультурником Арнольдом Шварценеггером только что заколосилась вновь.

Как передает журналист Хантер Уокер, на саммите в Белом доме Трамп заявил, что Шварценеггер мертв. И что он, Трамп, якобы лично видел, как актер умер.

"Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… И я при этом присутствовал", - заявил  лидер "свободного мира".

Разумеется, Арни, хоть и перенес недавно экстренную операцию на сердце и подлое нападение со спины, в действительности жив и деятелен. В чем заверяет миллионы поклонников через социальные сети.

"Я по-прежнему здесь. Хотите, сравним наши налоговые декларации, Дональд Трамп?", - отреагировал Арни в Twitter.

Позже оказалось, что заявление Трампа содержало образность: президент имел ввиду рейтинги реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), которым он занимался в 2004-2015 годах и где появлялся в том числе Шварценеггер.

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