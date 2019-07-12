Личная переписка третьего века рассказала о любимых блюдах христиан

Ранние христиане участвовали в политической жизни, путешествовали, владели землей и были не против кулинарных изысков. К такому выводу пришла профессор Сабина Хюбнер из Базельского университета (Швейцария), раскрыв содержание папируса начала третьего века нашей эры, пишет NZZ.

Этот папирус один из 1000, которые были найдены более 100 лет назад в египетском городе Фаюм. Специалисты по истории античности расшифровали содержание лишь 400 папирусов. "Мы не знаем, что в остальных 600, - говорит Хюбнер. - Не хватает экспертов, которые переводили бы тексты в соответствии с историческим контекстом. Сотни тысяч папирусов из египетской пустыни ожидают расшифровки".

Папирус, о котором рассказывает Хюбнер, уникальный в своем роде: в нем содержатся бытовые, повседневные описания, характерные для того времени, что встречается довольно редко.

Профессор определила папирус начала третьего века как самое древнее известное христианское личное письмо.

В письме, написанном на древнегреческом языке, некто по имени Аррианус просит своего брата Павла, который путешествует, взять для него "лучший рыбный соус", какой только сможет найти. "Рыбный соус был своего рода приправой в то время", - говорит Хюбнер. В тексте также упоминается их родственник, который на момент написания письма был только что избран в городской совет. Хюбнер встречала имя этого человека в других папирусах, поэтому знала, что он уже заседал в городском совете в 239 году. Значит, письмо написано раньше этого года.

"Отыскать в древних памятниках повседневные описания времени очень сложно", - говорит Себастьян Ристов из Кельнского университета (Германия). И он не удивлен, что ранние христиане участвовали в политической жизни общества: "Было так же, как сегодня: некоторые люди стали глубоко религиозными, а другие нет. Конечно, интересно найти этому документальное подтверждение".

О том, что отправитель - христианин, говорит подпись в конце письма. "Я молюсь, чтобы у тебя все было хорошо. С Господом", - заключает письмо Аррианус. Имя его брата тоже говорит о многом. "В то время имя Павел было очень редким, и мы можем сделать вывод, что родители уже были христианами: они назвали сына в честь апостола еще в 200 году нашей эры".