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12.07.2019 16:21
Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали, насколько выросли цены на шашлык

Текст: Ольга Игнатова

Любимая летняя еда выходного дня - шашлык - стала стоить в этом году на 7 процентов дороже.

Если в мае и июне прошлого года, как подсчитали эксперты компании OFD.ru (оператора фискальных данных) средний чек на шашлык равнялся 349 рублям, то в мае-июне нынешнего года уже 373 рублям.

Фото: pixabay
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При этом совокупные продажи шашлыка всех видов в сравнении с прошлым годом выросли более чем на 50 процентов - с 1,6 млрд рублей в мае и июне 2018 года до 2,5 млрд за тот же период 2019 года.

Заметно выросли и продажи аксессуаров, без которых не обойдется ни один пикник с шашлыком. Так, в мае и июне 2019 года россияне купили мангалов на 360 млн рублей.

Это на 56% больше, чем в прошлом году. Продажи палаток и шампуров тоже выросли: на 35 и 30 процентов соответственно. Больше на 6 процентов отдыхающие на природе купили и одноразовой посуды.

А вот продажи раскладных стульев, столов и гамаков, напротив, упали: в среднем на 4 процента.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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