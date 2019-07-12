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Рубрика: Спорт

Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона

Текст: Илья Соболев
Роджер Федерер вышел в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче 37-летний швейцарец одолел другую суперзвезду, 33-летнего Рафаэля Надаля - 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.
Фото: REUTERS/Carl Recine Фото: REUTERS/Carl Recine
Фото: REUTERS/Carl Recine

Это был юбилейный 40-й матч двух легенд мирового тенниса. И второй подряд в рамках турниров "Большого шлема". Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш. Хотя букмекеры и здесь единодушно отдавали предпочтение испанцу.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Джокович вышел в финал Уимблдона

Первая партия получилась упорной: соперники крепко вцепились друг в друга и довели дело до тай-брейка. На котором удачливей оказался Федерер - 7:3. Тем неожиданней стал сценарий следующего сета, который Роджер уступил Надалю вчистую - 1:6.

В третьем сете зрителей ожидал еще один поворот: в четвертом гейме полностью перезагрузивший свою игру Федерер сделал брейк, а затем отстоял свою подачу - 4:1. Возможно, это был ключевой момент всей игры: Роджер до самого конца инициативу уже не отдавал. Лишь в последнем гейме четвертого сета, в котором швейцарец при счете 5:4 подавал на матч, Федереру пришлось понервничать. Эти мгновения стали подлинным украшением всего вечера. Надаль бился как лев, отыграл несколько матчболов, но все равно уступил. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты.

В личных встречах Надаль все равно остался впереди швейцарца - 24-16, но вряд ли Рафу этот факт сильно утешил. А Федерер в финале сыграет с первой ракеткой мира и прошлогодним победителем турнира Новаком Джоковичем.

Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
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