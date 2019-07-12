"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых

"Как-то маловато в последнее время перезапусков, ремейков и ребутов. Нужно больше ребутов, ремейков и перезапусков", - подумали в Warner Bros. Animation. И решили возродить легендарный стоунпанк-мультсериал "Флинстоуны".

По информации Deadline, мультсериал будет рассчитан на взрослую аудиторию, а главные персонажи останутся теми же, что и в оригинале, который выходил в 1960-1966 годах. В остальном никакой пока конкретики нет, так как проект находится сейчас на самой ранней стадии производства.

Предыдущая попытка раскопать и оживить "Флинстоунов" предпринималась несколько лет назад. Канал Fox даже подрядил на это дело Сета МакФарлейна. Создатель "Гриффинов", "Американского папаши" и "Шоу Кливленда", с детства фанат пещерной семейки, был полон энтузиазма, но сначала два года ушло на подготовку всех документов по авторским правам, а потом все уперлось в перегруженный рабочий график МакФарлейна. В общем, не удалось.

У "Флинстоунов" также имеется спинофф - уже чисто детский, под названием "Ябба-дабба динозавры!" (Yabba-Dabba Dinosaurs!). Сервис Boomerang SVOD заказал сразу два сезона, но после окончания первого его производство было приостановлено.

Ранее мы сообщали, что началась работа над мультсериалом-приквелом "Гремлинов".