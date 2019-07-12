У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google, подвинься. Huawei улучшила Android на своих смартфонах

12.07.2019,  
17:21
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Huawei выпустила обновление своей фирменной программной оболочки EMUI 9.1, которая поддерживает компилятор Huawei Ark.

Благодаря ему на уровне архитектуры операционной системы происходит оптимизация. После этого скорость отклика на пользовательское действия увеличивается более чем на 40 процентов. Кроме того, плавность работы системы повышается на 24 процента.

Huawei Ark является одним из главных элементов новой операционной системы от китайского производителя, которая получила название HongMeng. Не исключено, что в будущем компания полностью и ведет свои магию устройство под управление новой ОС.

Установить новую оболочку могут владельцы смартфонов Huawei линейки Mate 20, живущие в Китае.

Показать HongMeng "живьем" компания собирается на собственной конференции для разработчиков 9, которая начнется августа.

Напомним, что в конце мая Министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", после чего от сотрудничества с ней оказались многие американские производители. В их числе оказалось компания Google - разработчик Android. Разрыв отношений с Google мог привести к тому, что Huawei потеряла бы возможность устанавливать сервисы Google на свои смартфоны. Сейчас санкции с Huawei частично сняты, но компания активно продолжает работу над собственной ОС.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Epic Games Store
Один из лучших Diablo-клонов отдают бесплатно в Epic Games Store 13:55
Дешево и не MediaTek - создан Snapdragon для ультрабюджетных смартфонов 10.07.2019
В следующем году Apple выпустит четыре iPhone. Вот какими они будут 09.07.2019
Android
Фото: NintendoRU/YouTube
Выпущена портативная консоль Nintendo Switch Lite. Чем она вас удивит 11.07.2019
Операционная система Huawei может стать быстрее Android 08.07.2019
Huawei создала операционную систему для замены Android. Что о ней известно 05.07.2019
Huawei
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q 27.06.2019
Honor запустил в России официальный интернет-магазин 27.06.2019