Google, подвинься. Huawei улучшила Android на своих смартфонах

Компания Huawei выпустила обновление своей фирменной программной оболочки EMUI 9.1, которая поддерживает компилятор Huawei Ark.

Благодаря ему на уровне архитектуры операционной системы происходит оптимизация. После этого скорость отклика на пользовательское действия увеличивается более чем на 40 процентов. Кроме того, плавность работы системы повышается на 24 процента.

Huawei Ark является одним из главных элементов новой операционной системы от китайского производителя, которая получила название HongMeng. Не исключено, что в будущем компания полностью и ведет свои магию устройство под управление новой ОС.

Установить новую оболочку могут владельцы смартфонов Huawei линейки Mate 20, живущие в Китае.

Показать HongMeng "живьем" компания собирается на собственной конференции для разработчиков 9, которая начнется августа.

Напомним, что в конце мая Министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", после чего от сотрудничества с ней оказались многие американские производители. В их числе оказалось компания Google - разработчик Android. Разрыв отношений с Google мог привести к тому, что Huawei потеряла бы возможность устанавливать сервисы Google на свои смартфоны. Сейчас санкции с Huawei частично сняты, но компания активно продолжает работу над собственной ОС.