Google признался в прослушивании людьми голосовых запросов

Компания Google заявила, что часть голосовых запросов от пользователей прослушивается не автоматизированными системами, а реальными людьми. Информация об этом появилась в официальном блоге.

Небольшое количество аудиозаписей передаются языковым экспертам для изучения, рассказал Дэвид Монсис, менеджер по поиску Google. Затем правки специалистов используются для более точного перевода.

Один из таких экспертов, по словам Монсиса, в нарушение правил передал имеющиеся у него записи третьей стороне. Сейчас компания проводит расследование, чтобы не допустить подобных утечек в дальнейшем.

Представитель Google подчеркнул, что лишь 0,2 процента голосовых запросов попадают на изучение к сторонним специалистам. Фрагменты речи никак не связаны с аккаунтами пользователей.

С голосовыми запросами работают смартфоны на базе Android и умные колонки.