Госдеп опроверг информацию о смягчении санкций в отношении КНДР

Информация о том, что США готовы приостановить действие ряда санкций в отношении КНДР в ответ на определенные шаги Пхеньяна не соответствует действительности. Об этом в четверг заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами.

Так она прокомментировала ранее опубликованный южнокорейским информационным агентством Yonhap материал. Ортэгус отметила, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн назвал данное сообщение "совершенно не соответствующим действительности", - цитирует ТАСС.

В своем материале агентство Yonhap утверждало, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев. Для этого Пхеньян должен ликвидировать ядерный центр Йонбен и заморозить всю ядерную программу. Южнокорейские журналисты ссылались на источник в администрации США, который якобы утверждал, что речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР.