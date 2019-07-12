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Рубрика: В мире

Госдеп опроверг информацию о смягчении санкций в отношении КНДР

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Информация о том, что США готовы приостановить действие ряда санкций в отношении КНДР в ответ на определенные шаги Пхеньяна не соответствует действительности. Об этом в четверг заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами.

Фото: REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
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Так она прокомментировала ранее опубликованный южнокорейским информационным агентством Yonhap материал. Ортэгус отметила, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн назвал данное сообщение "совершенно не соответствующим действительности", - цитирует ТАСС.

В своем материале агентство Yonhap утверждало, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев. Для этого Пхеньян должен ликвидировать ядерный центр Йонбен и заморозить всю ядерную программу. Южнокорейские журналисты ссылались на источник в администрации США, который якобы утверждал, что речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР.

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