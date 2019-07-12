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12.07.2019 17:26
Рубрика: Спорт

Гризманн перешел в "Барселону" за 120 млн евро

Текст: Илья Соболев
Футбольный клуб "Барселона" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Франции Антуаном Гризманном, выступавшим последние пять лет за мадридский "Атлетико". Об этом сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Антуан Гризманн. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Антуан Гризманн. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Антуан Гризманн. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Сумма трансфера составила 120 миллионов евро, контракт заключен на пять лет. В договоре прописаны отступные в размере 800 миллионов евро.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Переход Гризманна в "Барселону" стал одной из главных трансферных саг последних двух лет. Форвард мог оказаться в каталонском клубе еще летом прошлого года, но принял решение остаться в "Атлетико". "Мои фанаты, моя команда, мой дом", - написал тогда футболист в своем микроблоге в Twitter. Правда, злые языки объяснили решение Гризманна сказочными условиями, которые предложил ему "Атлетико": мадридцы обещали игроку зарплату 25 миллионов евро в год - это на десять миллионов больше, чем предлагала "Барселона".

Впрочем, на этом история не закончилась. Ближе к концу сезона-2018/19 разговоры о возможном трансфере Гризманна вспыхнули с новой силой. Испанские СМИ регулярно то подтверждали информацию о переходе 28-летнего футболиста, то опровергали ее. Потенциальную сделку сопровождало множество слухов. Согласно одному из них, против прихода звездного новичка выступили лидеры "Барселоны" во главе с Лионелем Месси, что сильно расстроило Гризманна и поставило его трансфер под сомнение.

Изначально отступные за нападающего составляли 200 миллионов евро. Однако по контракту с 1 июля текущего года эта сумма уменьшилась до 120 миллионов. Впрочем, и с ее выплатой все оказалось не так гладко. У "Барселоны" возникли проблемы с единовременным платежом, а в рассрочку получить деньги "Атлетико" отказался. Пострадали даже сотрудники каталонского клуба, которым из-за финансовой неопределенности задержали зарплату за июнь.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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И все-таки Гризманн в "Барселоне". "Это восхитительно", - говорится в коротком ролике, выложенном в официальном микроблоге "Барселоны" в Twitter. Публикацию сопровождает подпись: "Вы этого ждали".

Гризманн за все время в "Атлетико" провел 257 игр и забил 133 мяча, в том числе 21 в минувшем сезоне. Вместе с клубом он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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