Хаджи отказал "Спартаку" ради Лиги чемпионов

Румынский полузащитник Янис Хаджи прибыл в Бельгию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с бельгийским клубом "Генк". Футболист отказал "Спартаку" и отдал свое предпочтению клубу, который в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Как пишет издание HLN, Хаджи-младший уже достиг соглашения с "Генком". Двадцатилетний футболист прибыл в Бельгию, где его ожидает медицинское обследование.

Впрочем, пока еще нет информации о том, что о трансфере договорились клубы. Румынский "Виторул" намеревался получить за игрока никак не меньше десяти миллионов евро, но бельгийцы столько платить не хотели. По всей видимости, уже сегодня станет понятно, договорились ли клубы между собой или же у "Спартака" еще останутся шансы.

По данным бельгийских СМИ, Хаджи выбрал "Генк", ставший в прошлом сезоне чемпионом Бельгии, из-за того, что клуб в нынешнем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, тогда как "Спартак" выступит в Лиге Европы.

В сезоне-2018/19 Хаджи забил 14 голов и сделал восемь результативных передач в 39 матчах за "Вииторул". Футболист также помог сборной Румынии дойти до полуфинала молодежного ЧЕ.